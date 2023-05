A-Liga: Junker-Festspiele in Eisemroth

SG Aartal - SSC Burg II 4:0 (1:0): Die SG Aartal hat ihre Pflichtaufgabe erfüllt und ist weiter auf Kurs Vizemeisterschaft. Gegen Burgs Reserve, die kurzfristig vor dem Spiel noch vier Mann an die Erste abgeben musste, bekleckerte sich die SG aber nicht mit Ruhm. Christian Kornrumpf (24.) wuchtete einen Freistoß zur 1:0-Pausenführung in die Maschen. Per Foulelfmeter erhöhte Silas Becker (56., Foul von Jonas Hofmann an Oliver Nieth) auf 2:0. Bei seiner Premiere in der ersten Mannschaft sorgte der eingewechselte Paul Reinhardt mit zwei Treffern in der Schlussphase für den 4:0-Endstand (80. und 90.).