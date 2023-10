B-Liga-Dillenburg: Es naht der Moment der Wahrheit

In der Fußball-B-Liga Dillenburg stehen die nächsten Partien bevor. Archivfoto: Katrin Weber

In der Fußball-B-Liga Dillenburg will Langenaubach mit einem Sieg über Bicken II in die richtige Richtung steuern, während Manderbach und der ESV um Top-Platzierungen spielen.