B-Liga: Donsbach findet in Herbornseelbach nicht den Dreh

Andreas Greb, Torhüter der SG Seelbach/Scheld steht im Mittelpunkt. Der SSV Donsbach drückt in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich, kommt aber nicht so recht zum Abschluss. In dieser Szene ist Alexander Boller (Zweiter v. l.) gegen Luca Dalla Villa in einer aussichtsreichen Position. Foto: Sven Jessen