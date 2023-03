B-Liga: Was bewegt Türkgücü gegen Wissenbach?

Günay Öcalan (Mitte), hier gegen Louis Engelbert (r.) von der SG Obere Dill, will mit Türkgücü Dillenburg schauen, ob der SSV Wissenbach nicht zu schlagen ist. Foto: Henrik Schneider (© Henrik Schneider)

Der spielfreie TSV Eibach wird in der B-Liga beobachten, was die Verfolger unternehmen. Beispielsweise empfängt Türkgücü in Niederscheld den SSV Wissenbach.