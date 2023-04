C-Liga: Derby zwischen Nanzenbach und Eibach bringt schöne Treffer

In der Fußball-C-Liga gibt es in Gruppe 1 ein Team, das sich auf Rang zwei vorgearbeitet hat: die SSG Breitscheid II. Archivfoto: Kathrin Weber (© Kathrin Weber)

Blick in die Fußball-C-Liga Staffeln: In Gruppe 1 endet das Derby zwischen Nanzenbach und Eibach II gemeinsam an der Theke. In Gruppe 2 baut der Spitzenreiter die Führung aus.