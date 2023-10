C-Liga Dillenburg: Aufstiegsanwärter verlangen sich einiges ab

In der Fußball-C-Liga sind einige Aufstiegsanwärter aufeinandergetroffen. Archivfoto: André Bethke

In der Fußball-C-Liga sind einige Aufstiegsanwärter aufeinandergetroffen. Archivfoto: André Bethke

Blick in die Fußball-C-Liga: In Gruppe Nord sind Haigerseelbach und Hirzenhain ebenbürtig. In Gruppe Süd verliert Primus Sinn/Hörbach gegen Ballersbach, Erdbach schlägt Uckersdorf.