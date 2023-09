C-Liga Dillenburg: Favoriten bringen sich in Position

In der Fußball-C-Liga, Gruppe Nord, gibt es einen neuen Tabellenführer. Archivfoto: André Bethke

Neues aus der Fußball-C-Liga Dillenburg: In Gruppe Nord gewann Haigerseelbach das Top-Duell in Nanzenbach. Im Süden siegte Ambach/Medenbach II in Erdbach.