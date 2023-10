Dillenburger Kreisligen: Das hat sich am Samstag getan

Am Samstag sind vier Spiele über die Bühne gegangen. Archivfoto: Christian Pomoja

In der Fußball-A-Liga Dillenburg baute Eisemroth seine Erfolgsserie gegen Aartal aus. In der B-Liga gab es in einem „Sechs-Punkte-Spiel“ nur jeweils einen Zähler für die Teams.