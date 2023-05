Donny Bogicevic kann Unmut der Fans nachvollziehen

Donny Bogicevic, wieso haben sie sich dazu entschlossen, den TSV im Sommer zu verlassen?

Ich wollte den nächsten Schritt machen und mich in der 3. Liga weiterentwickeln. Da hat auch meine Verletzungshistorie keine Rolle gespielt. Das ist der Einstieg in den Profi-Fußball, und ich weiß, dass ich das kann. Ich kenne meine Fähigkeiten. Die Entscheidung habe ich Anfang, Mitte April getroffen, und sie ist mir auch relativ schwergefallen. Ich möchte mich in Köln an das Niveau gewöhnen, Scorerpunkte sammeln und meinen Teil beitragen. Ich muss auch sagen, dass die Entscheidung ausschließlich zwischen Köln und Steinbach gefallen ist.