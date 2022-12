Fleisbach und Bicken kicken

SINN/MITTENAAR. Die Fußballerinnen des TSV Fleisbach und des TSV Bicken II werden noch in diesem Jahr wieder an den Ball gehen. Beide Kreisoberligisten haben für das Turnier des SC Niedergirmes gemeldet. Gespielt wird am 29. Dezember ab 19 Uhr in der Sporthalle in Wetzlar-Niedergirmes. Im Modus "Jeder gegen jeden" werden die beiden Teams aus dem Fußballkreis Dillenburg in Partien von zwölf Minuten Dauer auf die Sportfreunde Blau/Gelb Marburg I und II, auf den TuS Naunheim und auf den SV Hermannstein treffen. Der Turniersieger wird gegen 22.30 Uhr feststehen.