Fotogalerie zur Dillenburger Fußball-Stadtmeisterschaft

Dillenburg. Bei der Dillenburger Stadtmeisterschaft liegt eine lange Turnierwoche hinter den neun teilnehmenden Mannschaft. Die vier erfolgreichsten Teams spielten am Samstag um die Plätze, was den Finalisten SG Seelbach/Scheld und FSV Manderbach noch viermal 30 Minuten Laufarbeit in die Waden brachte. Der Finaltag in einer Auswahl an Motiven.