Fußball: Eintracht Frankfurt kommt nun auch an den Haarwasen

Kommt mit der Frankfurter Eintracht am 18. Juli an den Haarwasen und testet gegen den gastgebenden TSV Steinbach Haiger: Kapitän Sebastian Rode. (© DPA-Bild)

Kommt mit der Frankfurter Eintracht am 18. Juli an den Haarwasen und testet gegen den gastgebenden TSV Steinbach Haiger: Kapitän Sebastian Rode. (© DPA-Bild)

Drei Tage nach dem Gastspiel in Wetzlar ist der Pokalfinalist vom Main Testgegner des TSV Steinbach Haiger. Der Vorverkauf für die Partie am 18. Juli beginnt am kommenden Montag