Fußball: HFV bildet Trainer für Kinderteams aus

DILLENBURG. Trainerausbilder Frank Dalwigk und sein Team beginnen am 25. Februar mit der Aus- und Fortbildung von Fußball-Übungsleitern. Zielgruppe des ersten Ausbildungslehrgangs sind Trainer und Betreuer von Kleinfeld-Kindermannschaften (Bambini bis E-Junioren). Das Kindertrainer-Zertifikat des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) kann mit der Teilnahme an sechs Online-Einheiten sowie mit der Teilnahme an zwei Präsenzeinheiten (am 4. und 25. März jeweils von 9 bis 16 Uhr) erworben werden. Die Praxistermine werden voraussichtlich in Wissenbach stattfinden. Inhalte: das Anforderungsprofil und Rollenverständnis eines Kindertrainers, Grundsätze der Trainingsorganisation, altersgerechte Trainingsinhalte, die Spielidee des Kinderfußballs, Entwicklungsunterschiede bei Kindern, Verantwortung im Kinderfußball (Aufsichtspflicht, Kinderschutz, Umgang mit Verletzungen, Integration und Vielfalt) sowie die Kommunikation mit den Eltern. 15 Anmeldungen für den Lehrgang liegen bereits vor, zehn weitere Plätze sind noch via www.hfv-online.de/Qualifizierung buchbar. Die Teilnahme kostet 59 Euro. Die Anmeldefrist endet am 18. Februar.