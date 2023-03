Fußball-Kreisoberliga: Frohnhausen will vorlegen

Haben am Sonntag Heimspiele: Jannis Pulverich (re.) und Fellerdilln erwarten Burgsolms II, Simon Stiebing und Sechshelden bekommen es mit Naunheim zu tun. (© Lorenz Pietzsch)

In der Fußball-Kreisoberliga gastiert Frohnhausen bereits Freitag in Aßlar. Am Sonntag geht es mit Heimspielen für Fellerdilln, Medenbach, Sechshelden und Beilstein weiter.