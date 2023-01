Hallenfußball: TSV Steinbach und JFV FC Aar dominieren

Für die beiden Winterpokal-Endrunden in der Nassau-Oranien-Halle hatten sich die Mannschaften zuvor in einem größeren Rahmen qualifiziert. Das Ausleseverfahren zeigt, dass sich die Besten im Kreisgebiet auf ganz wenige Vereine konzentrieren. Bei den B-Junioren sicherte sich der JFV FC Aar gleich drei der acht Startplätze. Je zwei gingen an den TSV Steinbach und an die JSG Driedorf/Beilstein. Für einen Rest an Vielfalt sorgte der SSV Sechshelden.