Hüsni Tahiri zu Chefcoach des TSV Steinbach II befördert

Haiger-Steinbach. Hüsni Tahiri hat seinen Vertrag beim TSV Steinbach langfristig verlängert. Das hat der Verein nun mitgeteilt. Nachdem er in der Saison 2022/23 bereits vereinzelt im Trainerteam der Hessenliga-Mannschaft ausgeholfen hat, übernimmt er den Posten des Chefcoachs bei der TSV-Zweiten nun fest ab dem 1. Juli 2023 - zusätzlich zum Co-Trainerposten beim Regionalliga-Team. Weiterhin im Trainerteam bleiben auch Pierre Bellinghausen und Maik Six, die bereits seit der Saison 2014/15 (Six) beziehungsweise 2016/17 (Bellinghausen) die Leitung über den TSV Steinbach II haben. Auch Yannick Dittmann (Betreuer/Zeugwart) und Franziska Weiß (Physiotherapeutin) bleiben der Mannschaft auch in der kommenden Saison erhalten. Auch die Planung hinsichtlich des spielenden Personals läuft beim designierten Verbandsliga-Rückkehrer läuft weiterhin auf Hochtouren: So begrüßt der Noch-Hessenligist mit Mert Kacar und Noel Wirtz zwei weitere Neuzugänge.