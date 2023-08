TSV-Steinbach-Multitalent Serkan Firat packt aus

Serkan, Sie zählen mit Ihren 29 Jahren zu den erfahreneren Spielern im Kader, gleichzeitig hat sich auch das Mannschaftsgefüge in diesem Sommer verändert. Wie sehen Sie Ihre Rolle auf und neben dem Platz? Das ist mittlerweile mein neuntes Regionalliga-Jahr, da hab ich natürlich auch den Anspruch an mich selbst, voranzugehen und den jüngeren Spielern zu helfen. Ich denke auch, dass der Verein diesen Anspruch an mich hat. Ich bin wie in der vergangenen Saison wieder im Spielerrat und möchte einfach mit meiner Leistung sowie menschlich einen Teil zum Erfolg beitragen. Mit das wichtigste ist aber auch, dass der Spaß nie verloren geht. Deswegen bin ich in der Kabine auch eher immer locker aufgelegt.

Wie würden Sie sich selbst beschreiben? Ehrgeizig, hilfsbereit, gut gelaunt und witzig. Tim Kircher ist zwar ein großer Hater meines Humors und auch Arif mag ihn nicht so, aber am Ende müssen sie trotzdem immer lachen. Zu lachen hat Arif aber nichts, wenn ich ihn bei Fifa (ein Fußball-Simulationsspiel, Anm. d. Red.) auseinandernehme.

Sie waren 2015 schon einmal Teil des Spiels und wurden damals als Linksverteidiger geführt. Wie kam es dazu? Damals zu Darmstädter Zeiten war das noch meine Position. Mit den Jahren hat es sich dann so entwickelt, dass ich immer weiter nach vorne gerutscht bin. Ich bin aber auch schon immer offensiver gewesen. Noch einmal ins Spiel zu kommen, wäre natürlich ein Traum. Als Sportler will man immer das Maximum herausholen und mit Liga drei ist man dabei. Für Arif wäre es dann aber natürlich vorbei, da er dann sowohl auf dem Platz als auch bei Fifa keine Chance mehr gegen mich hätte.

Sie sind zusammen mit Mick Gudra laut transfermarkt.de der Spieler mit dem höchsten Marktwert in der Mannschaft. Bedeutet Ihnen das was? Eigentlich gar nicht. Ich bin jetzt keiner, der sich daran aufgeilt und das ist jetzt auch keine Floskel. Ich brauche das einfach nicht als Bestätigung.

Was sind Ihre persönlichen und mannschaftlichen Ziele für die neue Saison? Die üblichen Punkte natürlich wie verletzungsfrei bleiben und viele Tore und Vorlagen zu sammeln. Ich sage das aber nicht nur so dahin, weil es wirklich so ist. Es ist ein Privileg, diesen Job auszuüben. Am Ende zählt aber natürlich die Leistung. Ich sage immer, Leistung ist Macht.

Wenn Sie sich eine Sache wünschen könnten, was wäre das? Dass meine Freunde und Familie gesund sind. Dass es Frieden auf der Welt gibt. Ich wünsche mir aber natürlich auch bald eine eigene Familie.

Was ist Ihre größte Charakterstärke? Ich bin sehr loyal, aufrecht und versuche immer ehrlich zu sein. Das erwarte ich im Gegensatz aber auch von anderen.

Was ist Ihre größte Schwäche? Ich bin nicht so der entscheidungsfähige Mensch, da ich immer zu viel nachdenke. Das fängt schon beim Kauf eines T-Shirts an. Ich versuche aber, daran zu arbeiten.

Gibt es eine Sache, die keiner über Sie wissen darf oder haben Sie vielleicht ein verstecktes Talent? Nein eher nicht, da ich eher wie ein offenes Buch bin. Ich gebe aber zu, dass ich gerne einiges können würde wie Piano spielen, tanzen oder zaubern. Ich hoffe, dass ich dem nach der Karriere nachgehen kann.

Apropos versteckte Talente: Wie sieht es da in der Mannschaft aus? Wir haben ein paar gute Tänzer und begabte Köche. Ich selbst muss mich noch verbessern, um mich dazuzuzählen, aber Arif gehört auf jeden Fall nicht dazu. Gianluca Korte ist zudem ein guter Golfspieler. Er macht das echt gut.

Traditionell in der Vorbereitung mussten die Neuzugänge doch bestimmt wieder ein Ständchen zum Besten geben. Wer hat sich dabei am besten geschlagen? Es waren wirklich alle gut auf ihre eigene Art und Weise, aber David (Nreca-Bisinger, Anm. d. Red.) war mit seiner Soul-Nummer schon echt gut.

Wer hat denn gesanglich noch Nachholbedarf? Um ihn zu ärgern, sage ich jetzt einfach mal Christopher Wähling. Da haben wir uns alle mehr erwartet, da er ja auch zum Teil Engländer ist. Ich würde sagen, dass er sich noch die eine oder andere ‘The-Voice-Staffel’ anschauen muss.

Wer hat denn den besten Musikgeschmack aus der Truppe? Die DJ’s bei uns in der Kabine sind Michael (Guthörl, Anm. d. Red.) und Henri (Weigelt, Anm. d. Red.). Die treffen schon den Geschmack von allen.

Wer sind Ihre Bezugspersonen in der Mannschaft? Ich verstehe mich eigentlich mit allen gut, weil ich aber auch pflegeleicht bin. Wenn ich einen nennen muss, dann aber Arif.

Und wie ist Ihr Verhältnis zum Trainer? Er ist jetzt keiner der alten Schule, sondern erklärt die Dinge eher sachlich. Vor allem menschlich, von den Ansprachen her, macht er das sehr gut. Vom Humor her ist es so, dass es natürlich auch um Autorität geht, aber es ist eigentlich unmöglich meine Witze nicht lustig zu finden. Er selbst hat auch einen coolen Humor, den man kennenlernen muss. Er besitzt auch diesen Fußballer-Humor.

Was mögen Sie besonders an Steinbach Haiger? Die Menschen, die jeden Tag so viel Herzblut reinstecken und den Club damit zu diesem geilen Verein machen. Hier ist noch alles familiärer, auch in der Stadt selbst. Das gefällt mir, weil man in Ruhe arbeiten kann. Hier gibt es zwar nicht so viel, aber das, was da ist, ist gut.

Wenn Sie mit einem Spieler aus der Mannschaften einen Tag auf einer einsamen Insel verbringen müssten, wer wäre das und wieso? Oh mein Gott, das ist jetzt so eine kitschige Frage. Auf jeden Fall nicht mit Arif (lacht), weil dann würde ich verhungern. Ich glaube mit Michael wäre es sehr entspannt.