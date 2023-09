Kreisoberliga: Allendorf freut sich auf Dietzhölztal

Berkan Koc (l.) und der SSV Allendorf, hier im Duell gegen Dorlars Leonel Nelson Nana Yomba, sind in der Kreisoberliga angekommen. Vor den Spielen gegen Dietzhölztal und in Eschenburg ist der Appetit auf mehr geweckt. Foto: Jonathan Ortmann

In der Fußball-Kreisoberliga haben der SSV Allendorf und die SG Dietzhölztal in den vergangenen Wochen abgeliefert. Beide treffen am Samstag um 16 Uhr aufeinander.