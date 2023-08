Kreisoberligist Frohnhausen hat noch eine Rechnung offen

Will mit dem SSV Frohnhausen Mittwoch gegen Aßlar nachlegen: Pal Gojanaj.

Will mit dem SSV Frohnhausen Mittwoch gegen Aßlar nachlegen: Pal Gojanaj.

Nach dem gelungenen Auftakt in die Fußball-Kreisoberliga will der SSV Frohnhausen bereits am Mittwoch nachlegen, wenn der VfB Aßlar zu Gast ist.