Kreispokal: Wer zieht ins Halbfinale ein?

Die Kreispokal-Viertelfinalspiele beginnen am Mittwoch mit den ersten beiden Partien (© Sven Jessen)

Die Kreispokal-Viertelfinalspiele beginnen am Mittwoch mit den ersten beiden Partien (© Sven Jessen)

Im Kreispokal-Viertelfinale wird am Mittwochabend sowie in der kommenden Woche viermal so etwas wie "Spiel des Jahres"-Atmosphäre auf den Fußballplätzen aufkommen.