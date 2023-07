Motive von der Dillenburger Fußball-Stadtmeisterschaft

Dillenburg. Bei der Fußball-Stadtmeisterschaft im Dillenburger Stadion wird noch bis Freitag jeweils ab 18 Uhr um den Einzug ins Halbfinale gespielt. In Vorrundengruppe A liegt Stand Mittwochmorgen der SSV Dillenburg in Führung. In Okan Kunt besaß der Aufsteiger in die A-Liga gleich am ersten Abend beim 4:0 gegen den SSV Frohnhausen einen dreifachen Torschützen. Drei Treffer gelangen aber auch Fabian Schäfer, der mit dem SSV Donsbach den FSV Nanzenbach ebenfalls mit 4:0 besiegte. Keine Treffer gab es beim 0:0 zwischen den A-Ligisten TSV Eibach und SV Oberscheld. Der Dienstag erbrachte folgende Ergebnisse: SG Seelbach/Scheld - SSV Dillenburg 1:0 SSV Frohnhausen - TSV Eibach 2:1 und Türkgücü Dillenburg - FSV Manderbach 1:1. Am Mittwoch wird das Turnier mit folgenden Partien fortgesetzt: SV Oberscheld - SG Seelbach/Scheld (18 Uhr), Türkgücü Dillenburg - FSV Nanzenbach (19.10 Uhr) und SSV Dillenburg - TSV Eibach (20.10 Uhr).