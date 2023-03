Nachholspiel des TSV Steinbach Haiger wackelt

Haiger. Das Heimspiel des TSV Steinbach Haiger in der Fußball-Regionalliga gegen den Bahlinger SC steht unter keinem guten Stern. Bereits der erste Anlauf am Haarwasen am 10. Dezember 2022 wurde wegen Bodenfrost kurzfristig abgesagt. Nun ist auch das für diesen Mittwoch, 8. März (19 Uhr), angesetzte Nachholspiel zumindest stark gefährdet.