SSV Allendorf siegt im Neunmeterschießen

Am Sonntag starteten Mannschaften bis hoch zur Kreisoberliga in ihre Zehn-Minuten-Partien. Das Finale erreichten Ausrichter SSV Allendorf und der SSV Frohnhausen. Nach einem torlosen Unentschieden richtete es Allendorf im Neunmeterschießen. Rang drei ging an die SG Dietzhölztal, Vierter wurde der VfB Burbach. Ein ausführlicher Bericht folgt.