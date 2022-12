Stammplatz: Erleichterung, Frust und ein Comeback

Als Johannes Wohlrab das Podium der Hüttenberger Bürgerstuben betrat, ging ein wohlwollender Regen aus Applaus auf den 36-Jährigen nieder. Wohlrab lächelte und bedankte sich anschließend auch verbal artig bei den Beifallspendern. In jenen Räumlichkeiten, in denen sich in den Vorwochen nach Spielschluss stets eine gedrückte und immer ratlosere Stimmung breit gemacht hatte, herrschte am späten Samstagabend Erleichterung, Lockerheit und Gelöstheit. Mit 34:32 (15:13) hatte der TV Hüttenberg sein just zu Ende gegangenes Heimspiel gegen den VfL Eintracht Hagen gewonnen. Und damit endlich jenen Fluch gebrochen, der zuletzt in sechs Niederlagen in sieben Heimspielen gegipfelt hatte.