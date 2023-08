Steinbach Haiger müht sich zum Start gegen TuS Koblenz

Vor allem in den ersten 45 Minuten wurden die Kicker aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis nur selten gefährlich. Nach einer wilden Anfangsphase, die keineswegs nach Abtasten aussah, plätscherte das Spiel lange dahin. Die Hausherren konzentrierten sich aufs Verteidigen und der TSV biss sich an der bisweilen Sechserkette die Zähne aus. Die erste wirkliche Möglichkeit für die Gäste ergab sich in der 41. Minute als Angreifer Arif Güclü nach einer Kircher-Flanke nur knapp über den Kasten köpfte.