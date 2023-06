Steinbach verliert packendes Final-Drama im Hessenpokal

Zwei Minuten später waren die ganz in rot gekleideten Steinbacher Fans in der PSD Bank Arena schon aufgesprungen, als Arif Güclü den Ball nach einer feinen Annahme aus 16 Metern flach an den Innenpfosten schob. Ähnlich ging es den Frankfurter Fans, als eine Flanke von Tim Weißmann immer länger wurde - Markus Scholz musste jeden einzelnen seiner verfügbaren 196 Zentimeter Körpergröße plus Armspannweite benutzen, um den Ball aus dem Winkel zu fischen (31.)