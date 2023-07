Steinbachs Paul Stock hätte sich „besseres Ende gewünscht“

Paul, wieso war für Sie schon früh klar, dass Sie Ihre Zelte beim TSV Steinbach Haiger in diesem Sommer abbrechen werden?

Ich wollte auf jeden Fall in eine höhere Spielklasse wechseln - und am besten in die 2. Bundesliga. Wenn die Chance wie in diesem Fall beim Angebot von Elversberg kommt, muss man das machen. Ich will einfach so hoch spielen, wie es nur geht.