Talkrunde in Eisemroth: Vereine befragen DFB-Chef Bernd Neuendorf

Was kommt denn überhaupt an Äußerungen über Sorgen, Nöte und Klagen aus dem Amateurfußball in der DFB-Zentrale an?

Für Bernd Neuendorf sind es drei Themen, die für die Vereine zurzeit die größte Rolle spielen. Erstens: Viele sorgen sich um das Ehrenamt. Sie fragen sich, wer in den Vereinen überhaupt noch bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Neuendorf hob hervor, wie wichtig ehrenamtliche Arbeit ist: „Der Amateurfußball in Deutschland ist für mich ein Kulturgut. Vielen ist nicht klar, was die Vereine für die Stabilität in dieser Gesellschaft leisten.“ Zweitens: Die finanzielle Situation der Amateurvereine infolge von Covid, Energiekrise und Inflation. Der Präsident machte klar: „Der DFB, der selbst ein gemeinnütziger Verein ist, darf seine Mitgliedsvereine nicht direkt mit Geld unterstützen. Wenn wir jedem Verein 1000 Euro geben würden, dann hätte niemand etwas davon, und der Verband wäre ganz schnell pleite. Aber der DFB kann über eine politische Schiene versuchen, zu beeinflussen, dass die finanzielle Basis der Vereine nicht erodiert.“ Und drittens: Auf den Fußballplätzen und in den sozialen Medien werde der Ton zunehmend aggressiver. Bernd Neuendorf nannte als Rezept für ein Gegensteuern: „Man muss in bestimmten Fällen eine klare Haltung zeigen. Wir dürfen nicht gegenüber denjenigen nachgeben, die den Fußball als Plattform für aggressives Verhalten nutzen wollen.“