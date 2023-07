Test-Fest mit Eintracht Frankfurt am Haigerer Haarwasen

Haiger. Es war von Anfang an ein Fest für alle Fans auf den Tribünen am Haarwasen - und am Ende jubelte tatsächlich der TSV Steinbach Haiger auch über einen überraschenden Erfolg auf dem Rasen. Der Fußball-Regionalligist gewann das Testspiel an diesem Mittwochabend gegen Eintracht Frankfurt mit 2:1 (1:1). Serkan Firat (34.) und Gianluca Korte (72.) erzielten die Treffer für den Außenseiter, Igor Matanovic (36.) hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich des Bundesligisten gesorgt.