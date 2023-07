TSV Steinbach absolviert letzten Härtetest in Bielefeld

Haiger. Ist das Rüstzeug für den nahenden Rundenbeginn in der Fußball-Regionalliga Südwest vorhanden? Eine Antwort darauf gibt es womöglich am Samstag, denn da reist der TSV Steinbach zum Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld und absolviert um 14 Uhr in der Bielefelder Schüco-Arena seinen letzten Härtetest.