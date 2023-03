TSV Steinbach: Gleich der nächste Aufsteiger

Allrounder: In den vergangenen beiden Partien ist Steinbachs Paul Stock mal wieder im Sturmzentrum gefragt gewesen. Gegen Worms könnte der Kapitän aber auch wieder im offensiven Mittelfeld beginnen. (© Björn Franz)

Allrounder: In den vergangenen beiden Partien ist Steinbachs Paul Stock mal wieder im Sturmzentrum gefragt gewesen. Gegen Worms könnte der Kapitän aber auch wieder im offensiven Mittelfeld beginnen. (© Björn Franz)

In Trier ist dem Fußball-Regionalligisten ein überzeugender Kantersieg gelungen. Nun gastiert mit Wormatia Worms ein Neuling in Haiger, der in der Vorwoche für Aufsehen sorgte.