TSV Steinbach Haiger bedient sich bei Zweitliga-Absteiger

Vincent Schwab stammt aus Heidelberg und fand den Weg zum Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen über die Stationen SG Oftersheim und SV Waldhof Mannheim. Am Hardtwald trug der Defensivmann seit 2016 das Trikot verschiedener Jugendmannschaften und unterschrieb anschließend einen Profivertrag. Einen Einsatz in der 2. Bundesliga absolvierte der 19-Jährige jedoch nicht. Im Januar 2023 wurde Schwab zum SV Eintracht Trier in die Regionalliga Südwest ausgeliehen, wo er acht der letzten neun Saisonspiele absolvierte. In sieben Partien stand Schwab in der Startelf und spielte die vollen 90 Minuten.