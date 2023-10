TSV Steinbach Haiger fordert Tabellenführer am 24. Oktober

Haiger. Das ursprünglich für den 14. Oktober angesetzte und in der vergangenen Woche wegen der Abstellung eines U19-Nationalspielers der Schwaben abgesagte Heimspiel des Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger gegen den VfB Stuttgart II ist neu terminiert worden. Das Duell zwischen dem Tabellenvierten und dem Spitzenreiter, der drei Punkte mehr auf dem Konto hat, steigt nun am 24. Oktober (Dienstag) um 19 Uhr am Haigerer Haarwasen. Die teilte die Spielleitende Stelle der Regionalliga Südwest mit.