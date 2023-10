TSV Steinbach Haiger hofft auf Unterstützung der Fans

Haiger . Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger setzt für das nächste Auswärtsspiel am Samstag, 21. Oktober, beim FC-Astoria Walldorf einen Fanbus ein. Im Paket kosten die Busfahrt und ein Sitzplatzticket 30 Euro. Abfahrt in Steinbach an der Bushaltestelle ist um 10.45 Uhr, in Haiger am Paradeplatz um 11 Uhr. Anmeldungen nimmt der Fanbeauftragte Henning Eckhardt entgegen. Kontakt: 0151-20785083. Außerdem können sich Interessierte auf der TSV-Geschäftsstelle am Haarwasen oder bei Fliesen Triesch in der Haigerer Innenstadt anmelden.