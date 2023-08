TSV Steinbach Haiger holt den nächsten Wähling-Bruder

Nicolas William Wähling stand bis Ende Juni beim FC Energie Cottbus unter Vertrag. In der Regionalliga Nordost gelangen dem 25-Jährigen zwölf Tore und sechs Assists in 33 Spielen. Zuvor lief der variable Offensivmann viermal für den SSV Jahn Regensburg in der 2. Bundesliga auf. Die Regionalliga Südwest war zudem in vier Spielzeiten die Heimat des gebürtigen Ludwigsburgers. Seine 117 Einsätze in dieser Staffel teilen sich auf 84 Partien für die TSG Hoffenheim II und 33 Spiele für den SSV Ulm 1846 Fußball auf. Dabei gelangen dem beidfüßigen Akteur 20 Tore und 15 Assists.