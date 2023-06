TSV Steinbach Haiger kassiert Absage im Vertrags-Poker

Haiger. Am Wochenende noch, beim vereinseigenen Familientag und gleichermaßen dem Vorbereitungsstart für die neue Spielzeit in der Fußball-Regionalliga, hatte der TSV Steinbach Haiger nur positive Nachrichten für die etwa 400 Zuschauer parat. Nicht nur die bereits feststehenden Neuzugänge zeigten viel Zuversicht mit Blick auf das große Ziel Aufstieg, auch drei weitere neue Akteure ließen sich zum ersten Mal am Haarwasen blicken.