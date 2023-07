TSV Steinbach Haiger legt mit Dauerkarten-Verkauf los

Haiger. In den vergangenen Tagen haben die meisten der bisherigen Dauerkarten-Inhaber des TSV Steinbach Haiger bereits von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht und ihre Tickets somit für die anstehende Spielzeit 2023/2024 in der Fußball-Regionalliga Südwest verlängert. Deshalb kann am Dienstag, 25. Juli, nun auch der freie Verkauf von Saisontickets um 10 Uhr starten. Wie der Club mitteilt, hält er die Preise der Tribünenkarten gegenüber dem Vorjahr konstant. Dauerkarten-Inhaber haben ihren festen Platz im Stadion – und das bei allen Liga-Heimpartien und genießen zudem ein Vorkaufsrecht für alle Sonderspiele und mögliche Hessenpokal-Begegnungen.