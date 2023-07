TSV Steinbach Haiger macht sich heiß fürs Eintracht-Spiel

Haiger. Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger stimmt sich am Samstag, 15. Juli, mit einem Testspiel gegen die SG Finnentrop/Bamenohl auf das Vorbereitungs-Highlight gegen die Frankfurter Eintracht ein. Die Partie gegen den westfälischen Oberligisten beginnt um 14 Uhr am heimischen Haarwasen. Der Eintritt kostet fünf Euro bei freier Platzwahl auf der Haupttribüne. Mit Christoph Maier (SSV Ulm), Till Streller (FSV Zwickau) und Nils Fischer (Wormatia Worms) werden gleich drei Akteure gegen den Neuntplatzierten der vergangenen Oberliga-Saison getestet. Das Team von TSV-Trainer Pascal Bieler bietet mit den 90 Minuten gegen Finnentrop den „Appetizer“ für das Duell am Dienstag (18.30 Uhr) gegen den Bundesligisten vom Main.