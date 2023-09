TSV Steinbach Haiger nimmt Till Brinkmann unter Vertrag

Nun haben die Mannen aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis reagiert und mit Till Brinkmann einen erfahrenen Schlussmann nachverpflichtet. Da der 27-Jährige vereinslos war, konnte er auch außerhalb der Wechselperiode an den Haarwasen kommen. Der 1,99 Meter-Mann kann auf Drittliga-Einsätze beim SC Paderborn und SC Verl sowie auf Regionalliga-Spiele im Trikot von Rot-Weiß Ahlen, Energie Cottbus und Germania Halberstadt zurückblicken. Sowohl in Paderborn als auch in Cottbus gewann Brinkmann jeweils ein Mal den Landespokal.