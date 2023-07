TSV Steinbach Haiger testet gegen Wuppertal und holt Maier

An diesem Samstag trifft der TSV Steinbach Haiger in einem weiteren Testspiel in Bad Marienberg auf den Wuppertaler SV. Anstoß der Begegnung auf dem Rasenplatz gegen den West-Regionalligisten ist um 14 Uhr, der Eintritt beträgt fünf Euro. Die Mannen um den Ex-Wupperttaler Maik Galle beenden damit ihr Trainingslager auf der Steig Alm. Für Pascal Bieler ist das Spiel auch eine Reise in die persönliche Vergangenheit. Von 2016 bis 2020 war der TSV-Cheftrainer beim WSV angestellt.