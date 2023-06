TSV Steinbach Haiger verpflichtet Christopher Theisen

Der gebürtige Adenauer (Rheinland-Pfalz, nahe Koblenz) wird am 13. Juni 30 Jahre alt. In der abgelaufenen Saison gelangen dem flexiblen Offensivmann zehn Tore und vier Assists in 25 Spielen für den Tabellenzwölften der Fußball-Regionalliga Nordost. Christopher Theisen ist vielseitig einsetzbar und kann sowohl zentral als auch offensiv im Mittelfeld oder in der Sturmspitze spielen. Für Viktoria Berlin und Fortuna Köln bestritt Theisen 64 Spiele (drei Tore) in der 3. Liga. Zudem trug der 1,87 Meter-Mann das Trikot von Viktoria Berlin, dem FC Homburg und dem 1. FC Nürnberg II in 168 Regionalliga-Spielen (45 Tore, 17 Assists). Die Südwest-Staffel kennt Theisen aus seiner Zeit in Homburg. Seine Karriere begann Christopher Theisen bei TuWi Adenau, eher er über die Jugendfußball-Stationen TuS Mayen, TuS Koblenz und Eintracht Trier zum 1. FC Nürnberg in die U23 kam.