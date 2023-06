TSV Steinbach Haiger verpflichtet Drittliga-Fußballer

Ayodele Max Adetula, kurz „Ayo“ genannt, stammt aus Bremen und hat sich auch deshalb für die Trikotnummer 28 entschieden – den Beginn der Bremer Postleitzahl. Der 25-Jährige hat für den VfB Oldenburg und Eintracht Braunschweig insgesamt 20 Spiele in der 3. Liga bestritten. Dabei gelangen dem Deutsch-Nigerianer zwei Tore und ein Assist. Im Sommer 2022 war „Ayo“ mit dem VfB Oldenburg, für den er in drei Spielzeiten auflief, als Meister aus der Regionalliga Nord in die 3. Liga eingezogen. In der Aufstiegssaison gelangen dem 1,84-Meter-Mann zehn Tore und 15 Vorlagen in 29 Spielen.