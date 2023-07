TSV Steinbach Haiger zeigt im ersten Testspiel Torhunger

Bereits in der siebten Minute brachte Gianluca Korte den TSV Steinbach Haiger in Führung. In den folgenden Minuten zeigte vor allem Torwart Leon Jakob gleich mehrfach sein ganzes Können und verhinderte vorerst einen weiteren Gegentreffer. In der 26. Minute legte Manuel Kober das zweite Tor im Anschluss an eine Ecke, sowie die Kopfball-Verlängerung von Nick Galle, nach. Anschließend dauerte es bis zur 44. Minute, ehe ein abgefälschter Schuss von Daniel Steininger ins Tor der SG trudelte. Somit ging es mit einer 3:0-Führung der Gäste in die Kabine.