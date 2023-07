TSV Steinbach ist auch gegen Aachen nicht zu stoppen

Nachdem Arif Güclü die erste Chance der Partie vergeben hatte (2.), traf Christopher Theisen in der 20. Minute zur Steinbacher Führung. Marvin Jung hatte flach in die Mitte gespielt, wo Theisen überlegt einschob. Zwar war das Team von Trainer Pascal Bieler spielerisch überlegen, die nächsten beiden Chancen hatte jedoch die Aachen. In der 32. und 33. Minute trat Anton Heinz jeweils zu Freistößen aus zentraler Position an. Mit dem ersten Schuss verfehlte er das Gehäuse denkbar knapp. Keine 60 Sekunden später scheiterte der Standard-Spezialist an David Nreca-Bisinger. Sekunden vor dem Pausenpfiff wurde Marvin Jung von Nils Winter im Strafraum gefoult. Arif Güclü verwandelte den fälligen Strafstoß zur 2:0-Pausenführung des TSV Steinbach Haiger.