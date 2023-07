TSV Steinbach schießt sich vor Kracher gegen Frankfurt warm

Bereits in der Anfangsphase kam der TSV gegen den westfälischen Vertreter in Person von Marvin Jung (4.) und Christopher Wähling (5.) zu zwei Großchancen. In der 18. Minute trafen die Mannen aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis vor 176 Zuschauern am Haarwasen dann erstmals. Till Streller hatte abgezogen. Der Schuss des Probespielers wurde leicht abgefälscht und schlug dadurch unhaltbar ein. 120 Sekunden später traf Serkan Firat das Lattenkreuz mit einem Fallrückzieher. Weitere zwei Minuten später schaltete Firat schneller als die Gäste und hob einen direkten Freistoß über die sich formierende Mauer ins Tor. In der Folge kamen Firat und Tim Kircher zu weiteren Möglichkeiten, trafen jedoch nicht ins Tor. Kurz vor dem Seitenwechsel sorgte Jung per Kopf nach Hereingabe von Firat für den 3:0-Pausenstand.