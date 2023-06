TSV Steinbach: „Scholle“ will den Hessenpokal hochstemmen

Markus, oder besser „Scholle“, ehe wir zum Fußball kommen, erlauben Sie die Frage: Sie sind gebürtiger Iserlohner, haben die Statur, auch Eishockey zu spielen. Nie den Gedanken gehabt, dem Puck nachzujagen? Mein Talent fürs Schlittschuhlaufen war sehr überschaubar. Außerdem habe ich gesehen, wie meine Klassenkameraden um sechs Uhr morgens in die Eishalle zum Training mussten. Da habe ich mir gesagt: Ist nicht so meins.

Also zum Fußball und dem Hessenpokalfinale. Wie ist die Stimmung zwei Tage vor der Partie? Da spreche ich mal im Namen der gesamten Mannschaft: Ich will den Cup am Samstag in die Höhe stemmen. Und wir haben vom letzten Jahr (0:1 in Gießen gegen Kickers Offenbach, Anm. d. Red.) noch was gutzumachen.

Haben Sie speziell Elfmeterschießen geübt? Nein. Ich weiß auch nicht, ob mir das auf die letzten Tage jetzt was bringt. Meine Paradedisziplin war es nicht gerade, Elfmeter zu parieren. Okay, bei unserem Viertelfinal-Sieg in Kassel hat es ganz gut geklappt (lacht).

Einige Torhüter behaupten ja, mit der richtigen Trikotfarbe den Elfmeterschützen zu verwirren. Was sagen Sie dazu? Ich bin eher alte Schule. Wenn du als Torwart etwas darstellst, eine gewisse Präsenz ausübst, dann macht das mehr aus als irgendwelche Trikotfarben. Ich suche eher den Blickkontakt zum Schützen.

So weit muss es am Samstag gar nicht kommen. Wie wollen Sie dem FSV beikommen? Es wird ein harter Brocken. Ich habe die große Hoffnung, dass wir effektiver sind als in den Duellen in der Liga. Wir haben die Qualität, das Spiel in unsere Richtung zu lenken.

Und hoffentlich nicht so ein Slapstick-Tor kassieren wie am Samstag gegen Ulm von Ihrem Teamkollegen Yannick Langesberg ... Das ist längst abgehakt. Je älter ich geworden bin, desto weniger Wert lag darauf, ob ich zu null gespielt habe. Klar, es war ein schöner Nebeneffekt. Aber ich wurde mit der Zeit immer ergebnisorientierter. Wenn ich vier kriege und wir machen vorne fünf, dann kann ich damit leben.

Sie mussten in Ihrer Karriere auch mit Verletzungen leben ... Das war sicher nicht förderlich für meine Karriere, aber es gehört eben dazu. Das mit der Wade in den vergangenen Jahren hatte dann mehr mit falschem Ehrgeiz zu tun.