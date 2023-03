TSV Steinbach und Bahlinger SC finden erneut nicht zusammen

Haiger. Verlegung, die Zweite: Dass das Nachholspiel des TSV Steinbach Haiger in der Fußball-Regionalliga gegen den Bahlinger SC auf wackligen Beinen steht, pfiffen die Spatzen bereits von den Dächern. Nun haben alle Beteiligten Gewissheit: Das für Mittwochabend, 8. März, angesetzte Heimspiel muss witterungsbedingt erneut verschoben werden. Eine von der Fußball-Regionalliga Südwest beauftragte Platzkommission kam am Dienstag zum Ergebnis, dass der Rasen im Stadion am Haarwasen in Haiger nicht bespielbar ist. Da auch die Wetterprognose angesichts der gemeldeten Schneefälle im Laufe des Mittwochs nichts Gutes prophezeit, war die Absage folgerichtig.