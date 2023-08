Verbandsliga: Spitzenreiter Steinbach II reist zum FC Dorndorf

In der Fußball-Verbandsliga messen der TSV Steinbach und der FC Dorndorf die Kräfte. Archivfoto: Sven Jessen

In der Fußball-Verbandsliga stehen sich am Sonntag um 15 Uhr der bisherige und der aktuelle Tabellenführer gegenüber: Der TSV Steinbach II tritt beim FC Dorndorf an.