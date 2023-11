Wie Schulze Kökelsum das Steinbacher Torwartproblem löst

Lennart, Sie sind eigentlich zunächst für das Verbandsliga-Team vorgesehen gewesen. Dann hat sich jedoch alles geändert. Was denkt man in so einem Moment?

Für mich war das natürlich in dem Fall perfekt, weil jeder erstmal so hoch spielen will wie möglich, und für mich ist das jetzt die Regionalliga. Deswegen bin ich ja auch hierhergekommen. Ich habe mich gefreut, dass ich auf meine Einsatzminuten komme. Das ist natürlich klar.