Zwei Giganten messen ihre Kräfte

Einmal mehr werden die SG Seelbach/Scheld und der FC Merkenbach am Sonntag in einem prestigeträchtigen Duell aufeinandertreffen. Hier eine Szene von 2021 mit Lucca Felix (l.) und Stefan Schmidt. Archivfoto: Henrik Schneider

SG Seelbach/Scheld gegen FC Merkenbach - so lautet am Sonntag um 15 Uhr die Top-Partie am ersten Spieltag der Fußball-A-Liga.